konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Bedingt durch die Jahreszeit gibt es viele Krankenstände in den Unternehmen. Immer wieder hat man von Kontrollen gehört, die nachsehen, ob die Betroffene Person wirklich im Krankenstand auch zu Hause ist und nicht simuliert. Bei einer Grippe gilt etwa ein Krankenstand von zwei Wochen als üblich. Innerhalb dieses Zeitraums werden die Betroffenen deshalb auch nicht kontrolliert. Und die Niederösterreichischer Gebietskrankenkasse (NÖGKK) schafft die stichprobenartigen Hauskontrollen weitgehend ab. Dauert ein Krankenstand länger als erwartet, wird der oder die Betroffene automatisch über ein Computersystem zum Kontrollarzt vorgeladen. Dieser überprüft dann, ob der Krankenstand noch gerechtfertigt ist oder nicht. Dieser Termin ist grundsätzlich verpflichtend einzuhalten. Aber, wie kommt die GKK zu den Daten? Wer ist zu welcher Meldung in einem Krankheitsfall verpflichtet? Markus Waibel fragt heute nach, wie die Kassen zu den Meldedaten kommen.

Reisebüro Pleite

In den letzten Jahren sind mehrere große Reiseveranstalter in Deutschland in die Pleite gerutscht. Vor vier Wochen musste etwa ein Touristikunternehmen aus Berlin einen Insolvenzantrag stellen. Davon betroffen sind auch Kundinnen und Kunden bei uns in Österreich, so wie etwa zwei Schwestern aus der Steiermark. Sie hatten einen Ägypten-Urlaub gebucht und wissen nun nicht, ob die Reise stattfindet oder nicht. Wir haben recherchiert.



Zu Gast im Studio ist Mag. Guido Zeilinger, von der Arbeiterkammer Leoben.