Die Rosenheim-Cops Ein Teich, ein Frosch, ein Mord

Der Betreiber einer Teichbau-Firma wird ausgerechnet in einem Teich tot aufgefunden. Erste Ermittlungen ergeben, dass er keines natürlichen Todes gestorben war, sondern wohl vergiftet wurde. Hat sein Nachbar der sich von dem ständigen Gequake der Frösche gestört fühlte, etwas damit zu tun?

Ein Unfall ist offenbar auszuschließen, als der Chef einer Teichbau-Firma ermordet in seinem Garten aufgefunden wird. Bitterer Mandelgeruch, der aus dem Cognac-Glas des Toten dringt, lässt eine Vergiftung mit Zyankali vermuten. Nach ersten Ermittlungen laden die Kommissare Hansen und Hartl Karl Sonnleitner ins Präsidum. Der streitlustige Nachbar lag seit Jahren mit dem Mordopfer im Clinch, weil ihm die quackenden Frösche nebenan schrecklich genervt haben. DARSTELLER Igor Jeftic (Sven Hansen) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeichef Achtziger) Karin Thaler (Marie Hofer) REGIE Jörg Schneider (Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)

HÖRFILMANGEBOT DES ORF

Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription.

Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?