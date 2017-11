Zeit im Bild

Wirtschaftsminister Mahrer wird Wirtschaftsbundchef und folgt Christoph Leitl nach - Dazu eine Analyse / Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter / Die Ermittlungen nach dem Anschlag in New York gehen weiter – der Attentäter soll die Tat schon länger geplant haben / Zum Prozessbeginn gegen die abgesetzte Regierung Kataloniens ist Puigdemont nicht erschienen, daher wurde ein Haftbefehl erlassen / Verteidigungsminister Großbritanniens muss wegen sexueller Belästigung zurücktreten / Die Verursacher des Klimawandels leiden am wenigsten darunter / Klimt Ausstellung in San Francisco