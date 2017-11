ZIB 2

Die Sexismus- und Missbrauchs-Debatte der letzten Wochen hat auch Österreich und die heimischen Politik erfasst – Dazu wird die Autorin und Feministin Eva Rossmann live in die ZIB2 geschaltet.

Der 29-jährige Usbeke Sayfullo Saipov ist laut Staatsanwaltschaft geständig und angeklagt - ihm droht nun die Todesstrafe oder lebenslange Haft. Laut den US-Behörden hat sich Saipov in den USA radikalisiert, wo er seit 2010 lebt - aber es ist nicht der erste Anschlag dieses Jahr im Westen, dessen Spur in das zentralasiatische Usbekistan führt.

Im Atomstreit mit den USA hoffen die Iraner auf die Europäer und deren Widerstand gegen US-Präsident Trump, denn seine Drohungen gegen den Iran sorgen bei europäische Banken und Unternehmen für Nervosität und Unsicherheit. Im Iran selbst hat man sich vom Atom-Deal ohnehin wirtschaftlich mehr erwartet und fürchtet nun den Absprung von Investoren. Trotzdem investieren europäische Firmen wieder im Iran, auch heimische und das an vorderer Front.

Die Suche nach dem Doppelmörder

Seit Sonntagvormittag versuchen die Behörden den mutmaßlichen Doppelmörder von Stiwoll zu finden. Mittlerweile zeigt sich, dass der Mann nicht nur mit Nachbarn im Streit war, sondern auch mit Behörden und Anwälten, die er in ziemlich wirren Internetauftritten wüst beschimpft und bedroht hat. Ein Gutachter hat bei ihm eine schwere wahnhafte Störung diagnostiziert. Aber wenn man schon so viel über ihn wusste, warum konnte die Tat nicht verhindert werden? Und warum ist es so schwer ihn jetzt zu finden?