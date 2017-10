München Mord - Wir sind die Neuen

Die flotte ORF/ZDF-Krimireihe mit Bayernflair verspricht blendende Unterhaltung dank einer ausgewogenen Mischung aus Witz, Tragik und Spannung, gewürzt mit einer Prise skandinavischer Düsterheit.



Das neue Ermittlerteam der Münchner Kripo genießt nicht gerade den besten Ruf: ein Chef, der von den Ex-Kollegen als 'geisteskrank' eingestuft wird, ein Polizist, der als notorischer Macho und Frauenheld gilt, und eine junge, unsichere Kollegin, die den Job nur durch Vitamin B bekommen haben soll und eigentlich Sängerin werden will. In ihrem ersten Fall verschlägt es das eigenwillige Trio Ludwig Schaller (Alexander Held), Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) in das Örtchen Englbach, wo eine gewisse Frau Lancelotti (Austro-Mimin Julia Koschitz - "Allein unter Bauern") , die bei der örtlichen Polizei als Querulantin gilt, behauptet, man habe im Dorf ihren Mann (Gunther Gillian als zweiter österreichischer Beitrag) ermordet, obwohl alle Indizien dafür sprechen, dass dieser sich ins Ausland abgesetzt hat.