Seitenblicke Spezial

*Seitenblicke Spezial am Feiertag

*Allerheiligen, Allerseelen und mehr

An diesem Feiertag werfen wir einen Blick zurück auf eine ereignisreiche Woche.



Buchautor, Philosoph, Mediziner, Theologe. Der vielseitige Professor Johannes Huber beschäftigt sich in seinem neuen Buch "Der holistische Mensch" mit dem Leben nach dem Tod. Ein Treffen mit ihm brachte Licht ins Dunkel.



Ein weiteres Highlight: Vanessa Redgrave bei der Viennale.



Die Oscarpreisträgerin kam für die Vorstellung ihrer Doku "Sea Sorrow" nach Wien. Das Regiedebüt der 80-Jährigen dient ihrem dringendsten Anliegen, der Aufklärung in der Flüchtlingskrise.

Vor ihrem Auftritt im Gartenbaukino konnten wir die Grande Dame zu einem privaten Gespräch treffen.