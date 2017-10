Reisezeit - Traumhafte Ziele Irland

Auf die grüne Insel Irland geht es dieses Mal: erste Station ist ein Herrenhaus im Viktorianischen Stil, "Dunbrody House". Hier wird man kulinarisch verwöhnt, kann aber auch etwas lernen. Denn Hausherrn Kevin Dundon, über die Grenzen des Landes hinaus bekannter Koch, verrät bisher wohlgehütete Küchengeheimnisse in seiner "Cookery School". Aus Wasser, Farbe und Begeisterung entstehen die Aquarelle der Malerin Roisin O´Shea. Die Schönheit ihrer Heimat ist Hauptthema der Bilder, die sie in ihrer Galerie in Waterford ausstellt. Aus- und Einblicke gewährt Joseph Molloy auf der Hook Halbinsel, wo er "Hook Head", einen Leuchtturm aus dem 13. Jahrhundert betreut. Zum Abschluss steht ein Besuch des "Powerscourt Garden" bei Dublin auf dem Programm. Ein Höhepunkt der Gartenbaukunst!