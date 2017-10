Aufgetischt im winterlichen Graz

Licht und Schatten der verwinkelten Gassen locken im November zu unbemerkten, versteckten Plätzen. Selbst die Menschen sind von dieser Dynamik auf eine sympathische Weise erfasst:

Die Wärmelampen von Macellos Stand am Lendplatz sind ein Treffpunkt vieler Marktbesucher. Hier ist es ganz normal, enger zusammen zu rücken, damit auch Neuankömmlingen bei Café und Prosciutto-Häppchen Platz finden. Gleich um die Ecke, im Atelier von Martina Sperl, warten unzählige Sitzmöbel geduldig auf ihre neue Polsterung. Handwerk braucht seine Zeit und Martina ihren Kaffee bei Macello. Susanne Suppan hält, was sie mit ihrem feinen „Susa’s Mus“ verspricht: Nur wirklich reifes Obst und fast kein Zucker kommen ins Glas. Ob Glas, Spiegel oder Plexi - die Materialien der neuesten Arbeiten des Objektkünstlers Michael Schuster verbindet, dass sie auf die eine oder andere Weise leuchten. Michael Wankerl, Koch der „Gerüchteküche“, muss an seinem kleinen Arbeitsplatz in denkmalgeschützter Enge bestens organisiert sein. Und sollte doch etwas fehlen, wird inspiriert improvisiert.