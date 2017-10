Zwischen Himmel und Hölle Bildgewaltiges Geschichtsepos

In dem hochkarätig besetzten Historiendrama schildert Regisseur Uwe Janson in packenden Bildern das gewaltige Beben, das Martin Luther ( Maximilian Brückner - "Pregau") anno 1517 mit seinen 95 Thesen gegen den Ablasshandel auslöst und damit eine bahnbrechende Reform der Kirche einläutet.

EXQUISITER CAST

Regisseur Uwe Janson, der bereits mit dem Weltkriegsmehrteiler "Laconia" sein Gespür für historische Stoffe bewies, inszenierte eine spannende Geschichtsstunde, die die Figur Martin Luthers mit all seinen Konflikten menschlich greifbarer macht.



In der ausgewählten Besetzung finden sich neben Maximilian Brückner in der Titelrolle weitere deutschsprachige Hochkaräter wie Joachim Król als Erzbischof Albrecht, Rüdiger Vogel als Kurfürst Friedrich, Armin Rohde, Christian Maria Herbst, wie auch Jan Krauter und Johannes Klaußner als Luthers Mitstreiter Thomas Müntzer und Andreas Bodenstein. "Tatort"-Ermittlerin Aylin Tezel ("Kleine Schiffe") ist als Nonne zu sehen, die sich mutig für Luthers Thesen einsetzt.



Die Dreharbeiten fanden vom 26. September bis 9. Dezember 2016 in Tschechien statt.