Beauty Queen Das zweite Gesicht

In Oskars Ehe kriselt es, weil er sich weigert, an seiner Frau eine Schönheitsoperation durchzuführen. Außerdem hat er sich längst in Laura verliebt. Diese sucht verzweifelt seine Hilfe. Ihr Sohn ist verschwunden. Sie vermutet ihn auf dem Weg in die Schweiz, wo er einen Eingriff an sich vornehmen lassen will. Gemeinsam starten Oskar und Laura eine Rettungsaktion. Eine 48-jährige Patientin hat den Wunsch um 30 Jahre jünger auszusehen, weil sie ihren Jugendfreund wieder sehen will.



Koproduktion RTL/ORF