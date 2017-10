Universum History Oberösterreich – Im Bann von Krieg und Besatzung

Das Doku-Drama „Im Bann von Krieg und Besatzung“ hat am Dienstag, dem 31. Oktober, um 21.05 Uhr in ORF 2 im Rahmen eines „Universum Oberösterreich“-Schwerpunkts seine Premiere. Davor steht um 20.15 Uhr die „Universum“-Dokumentation „Zurück zum Urwald – Nationalpark Kalkalpen“ von Rita und Michael Schlamberger auf dem Programm.



Wenn es in Österreich eine Region gibt, die gleich mehrfach mit elementaren Grenzziehungen konfrontiert war, dann ist es das oberösterreichische Mühlviertel.

Hier ist die Heimat der Familie von Ferdinand Kohlberger, die als Betreiber eines Gasthauses in Freistadt die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts hautnah miterlebte: die Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg, die Zonengrenzen in der Besatzungszeit, den Eisernen Vorhang im Kalten Krieg. Besonders prägend ist die Zeit nach 1945: Mit der Besetzung durch die Rote Armee steht plötzlich die Zugehörigkeit des Mühlviertels zu Oberösterreich und damit auch zu Österreich infrage.

Viele fürchten, nun Teil eines anderen Staates zu werden. Das war schon einmal so, nach dem Ersten Weltkrieg, als die nördlichen Landesteile des einstigen Kronlands der Donaumonarchie an die Tschechoslowakei fielen.