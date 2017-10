Seitenblicke

In der sechsten Folge der Zeitgeschichtsserie "Unser Österreich" liefert Regisseurin Sabine Derflinger ein berührendes Familienporträt aus der Grenzlandregion des Mühlviertels. Bei der Präsentation nahm uns Familie Kohlberger vorab auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mit.

Ein Pop Museum zum Lesen: In seinem Buch "99 Songs" wirft Auto Wolfgang Kos einen historischen Scheinwerfer auf "Die Geschichte des 20. Jahrhunderts." 99 Lieder, die bei genauerem Hinsehen eigentlich keine sind...

*Echo Klassik 2017

Premiere in Hamburg: Erstmals fand die Preisverleihung der Echo Klassik in der Elbphilharmonie statt. Für Thomas Gottschalk war es hingegen fast eine Routine-Veranstaltung. Er überreichte die begehrte Trophäe bereits zum achten Mal an die GewinnerInnen.