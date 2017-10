konkret

Wie gut ist unser Verbraucherschutz dokumentiert? In einer Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien (AK), durchgeführt vom Institut für höhere Studien (IHS) und dem Institut für Soziologie der Karl-Franzens-Universität Graz (KFU Graz) wurde diesen Fragen nachgegangen, die Ergebnisse werden in dieser Veranstaltung präsentiert und diskutiert. Judith Langasch zeigt heute die Ergebnisse.

Letzter Wille

Eine Zuseherin hat sich an den ORF gewandt: Der Letzte Wille einer alleinstehenden Frau sei nicht erfüllt worden. Die Verstorbene hätte verfügt, dass das Geld aus ihrer Sterbeversicherung für die Beisetzung ihrer Urne im Familiengrab in Wien-Sievering genützt werden soll, tatsächlich sei sie aber am Zentralfriedhof bestattet worden. Erben, die eine Umbettung fordern könnten, gibt es nicht. Andrea Ferstel hat sich den Fall angesehen.