Wege zum Glück Kapitel 438

Max hält Nina in einem Wohnmobil fest. In seinem Schlepptau befindet sich die kleine Paula. Nina kann nicht fassen, dass Max ihr Kind in die Entführung hineingezogen hat und überlegt fieberhaft, was sie tun soll. Ein dringender Wunsch ihrer Tochter bringt sie auf einen rettenden Gedanken. Der von Annabelle initiierte Schmähartikel schlägt Wellen. Annabelle genießt es, dass die Anrufer Richards Verhalten verurteilen und sich von ihm geschäftlich distanzieren wollen.



Koproduktion ZDF/ORF