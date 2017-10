konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Während die EU über die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat diskutiert, kämpft eine Kärntnerin gegen ihren Nachbarn. Und dieser ist die Pfarre, die zwei Mal pro Jahr das Pflanzengift am gesamten Friedhof versprüht. Die Anrainer sind besorgt und leiden inzwischen unter gesundheitlichen Beschwerden. Ein aussichtsloses Unterfangen? Judith Langasch war auf Lokalaugenschein in Klagenfurt.

Öko-Krematorium

In Österreich sind derzeit 13 Krematorien in Betrieb. Feuerbestattungsunternehmen sind in den letzten Jahren allerdings immer wieder in Verruf geraten mit der Begründung: sie würden eine große Umweltbelastung darstellen. Ein Krematorium in Oberösterreich hebt sich als erstes deutlich von allen anderen ab und ist derzeit das umweltfreundlichste weltweit. Warum das so ist, hat sich Andrea Frey angesehen.