Zeit im Bild

Carles Puigdemont nach Anklage in Brüssel – Dazu eine Live-Schaltung nach Brüssel / Trumps Wahlkampfmanager stellt sich FBI / Kassasturz bei Koalitionsgesprächen zwischen ÖVP und FPÖ / Chorherr weist alle Vorwürfe zurück / Vierte Runde der Metaller-Verhandlungen / Flugsicherheit bei extremen Stürmen / Doppel-Ausstellung der Sammlung Gurlitt in der Schweiz und in Deutschland / Franco Foda neuer ÖFB-Teamchef