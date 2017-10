Das Wochenmagazin für die burgenländischen Kroaten mit folgenden geplanten Themen:

*) Dorfmuseum in Szentpeterfa eröffnet

*) Großbrand bei der Firma Hackl

*) Restaurierte Friedhofskreuze in Neudorf

*) Nikitscher Hobbykünstler stellen aus

*) Kolo Slavuj in der Kuga







Moderation: Viktoria Palatin

Redaktion: Anka Schneeweis

Bis 14.00 Uhr