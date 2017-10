Valentine schreibt erfolgreich Erziehungsratgeber und verkörpert in der Öffentlichkeit das Bild der perfekten Mutter. Während der Vorbereitungen für die Hochzeit ihrer Tochter muss sie allerdings erfahren, dass ihr Mann sich trennen will. Geschockt wird Valentine klar, dass sie in den letzten Jahren zu sehr für ihre Karriere gelebt und dabei ihre Familie vernachlässigt hat. Alles scheint sich zum Besseren zu wenden, als sie den humorvollen Journalisten Daniel Barras kennenlernt. Doch dann vermeint Valentine zu entdecken, dass er ihr Naheverhältnis beruflich ausschlachtet.



Koproduktion Tele-München/ORF



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

(Zweiter und letzter Teil am 5. November, ORF2)