Traditionsreiches Österreich Sensen schmieden & Saatgutgewinnung

Die UNESCO schützt in Österreich seit 2009 viele bekannte und unbekannte kulturelle Aktivitäten als immaterielles Kulturerbe. Diese Dokumentation widmet sich den österreichischen Sensenschmieden, dem Wissen um traditionellen Samenbau und Saatgutgewinnung in der Arche Noah - und den Menschen, die dieses Erbe mit großer Leidenschaft am Leben erhalten.