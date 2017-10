dokFilm '100 Jahre Oktoberrevolution in Russland' Reklame für Nichts - Ein sowjetisches Volksmärchen

Wozu Werbung? In den Ohren der sowjetischen Funktionäre klang schon das Wort nach dem Klassenfeind, kapitalistischen Symbolen wie allgegenwärtiger Coca-Cola und womöglich sogar nach Intrigen der CIA.

Die beiden Regisseure Kiur Aarma und Hardi Volmer nahmen ein altes estländisches Märchen als Vorlage ("Kullaketrajad" = "Die Gold-Spinner") und erzählen in ihrem Dokumentarfilm die unglaubliche Geschichte von der Geburt, Blütezeit und dem Untergang eines mächtigen Business-Imperiums. Es ist die Geschichte des Filmstudios "Eesti Reklaamfilm", das als einziges Unternehmen der Filmindustrie in der sowjetischen Zeit die damalige Werbebranche bediente. Diese Idee führte dazu, dass das Studio im Laufe der Zeit hunderte Mitarbeiter beschäftigen konnte. Und das alles in den 1960er Jahren mitten in der UdSSR.

Mit Kommunismus hatte das natürlich wenig zu tun, denn Werbung für Konsumprodukte musste nicht gemacht werden, wo alle Menschen die von ihnen benötigten Waren planmäßig zur Verfügung gestellt bekamen. Soweit das vermeintliche Selbstverständnis. Davon unbeeindruckt wurden im Estland Werbefilme produziert. "Eesti Reklaamfilm" erreichte mit seinen Botschaften über das Fernsehen ein Millionenpublikum.

Die Gesetze des Marketings waren dabei allerdings ganz andere als an der ungleich bekannteren New Yorker Madison Avenue: Geworben wurde in der UdSSR für Produkte, die meist gar nicht existierten…

Regie

Kiur Aarma und Hardi Volmer