Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:



*) Der neue Maria Saaler Kreuzweg des Kärntner Künstlers Karl Vouk für Allerheiligen ist mobil konzipiert und kann auch an anderen Orten aufgestellt werden.



*) Slowenische Tage in der steirischen Landeshauptstadt: Dem Klub slowenischer Studentinnen und Studenten in Graz ist es wieder gelungen viele Besucher mit einem bunten Programm anzulocken.



*) Bauernkalender 2017: Seit 20 Jahren setzt das bäuerliche Familienunternehmen Janežic in Lessach/Leše auf biologische Landwirtschaft.



*) "Royal flash ...möge das Glück mit uns sein!" - So lautet das Motto des diesjährigen Maturaballes der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie aus Klagenfurt/Celovec.



*) Nach einem durchwachsenen Meisterschaftsstart ist der Slowenische AK in den letzten Wochen so richtig auf Touren gekommen. Geht der Erfolgslauf auch gegen den aktuellen Tabellenführer Gmünd, die größte Überraschung der Kärntner Liga, weiter?



Moderation: Alexander Tolmaier

Redaktion: Marijan Velik