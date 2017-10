Mit der Gemeinde feiern Bischof Michael Bünker und Senior Pfarrer Gerhard Krömer:

"Der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke", schreibt der Apostel Paulus, "allein durch den Glauben" - "Martin Luther hat sich die Freiheit genommen, das Wort 'allein' in seine Bibelübersetzung zur Verdeutlichung des Inhaltes der Bibel hineinzuschmuggeln" - daran erinnert Bischof Bünker in seiner Predigt, "wer glaubt ist frei! Das ist das Evangelium, das Martin Luther wieder entdeckt hat. Es lässt aufatmen, vertreibt die Angst, schenkt neues Leben, öffnet die Augen für die Not anderer und vertreibt die Trauergeister."



"Der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke", schreibt der Apostel Paulus, "allein durch den Glauben" - "Martin Luther hat sich die Freiheit genommen, das Wort 'allein' in seine Bibelübersetzung zur Verdeutlichung des Inhaltes der Bibel hineinzuschmuggeln" - daran erinnert Bischof Bünker in seiner Predigt, "wer glaubt ist frei! Das ist das Evangelium, das Martin Luther wieder entdeckt hat. Es lässt aufatmen, vertreibt die Angst, schenkt neues Leben, öffnet die Augen für die Not anderer und vertreibt die Trauergeister.

Regie Thomas Bogensberger

Redaktion Thomas Bogensberger