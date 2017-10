IM ZENTRUM Zwischen Aufbruch und Aufregung - Was bringt das neue Schwarz-Blau?

In dieser Woche haben die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ begonnen. Bis Weihnachten soll die neue Regierung stehen. Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache überschütten sich wechselseitig mit Komplimenten. Was spricht für oder gegen diese Regierungszusammensetzung? Was würde sich in Österreich unter Schwarz/Türkis-Blau alles verändern? Gibt es den viel beschworenen Wählerwillen tatsächlich? Proteststürme wie im Jahr 2000 erwartet niemand. Wird sich überhaupt Protest formieren? Haben sich Zeitgeist und Gesellschaft in den vergangenen Jahren so stark verändert oder wurde die Stimmung durch den Wahlkampf erst erzeugt?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Robert Menasse

Schriftsteller



Konrad Paul Liessmann

Philosoph



Lothar Höbelt

Historiker



Meret Baumann

Korrespondentin, „Neue Zürcher Zeitung“



Max Schrems

Jurist, Autor, Datenschutzaktivist





Aktuelle Änderungen vorbehalten!