Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Erwartungen

Während ÖVP und FPÖ hinter verschlossenen Türen eine mögliche Koalition verhandeln, öffnete die Republik am Nationalfeiertag ihre Türen. Da das historische Parlamentsgebäude derzeit saniert wird, findet der Tag der offenen Tür des Parlaments erstmals an den fünf Ausweichstandorten rund um die Hofburg statt. Kathrin Pollak hat sich unter die Besucher gemischt und sich umgehört, welche Forderungen die Bevölkerung an die Politik und vor allem an die nächste Regierung stellt.



Gast im Studio ist NEOS-Chef Matthias Strolz