Seitenblicke Weekend

*Oh, du mein geliebtes Österreich...

An diesem herbstlichen Wochenende werfen Sie, gemeinsam mit Alexander Hofer, einen Blick zurück auf eine ereignisreiche Woche:



Passend zum Nationalfeiertag wählten unsere Landsleute in "9 Plätze, 9 Schätze" wieder den schönsten Fleck Österreichs.

Erfolgsautor Daniel Kehlmann ließ indes bei "Willkommen Österreich" alte Männerfreundschaften aufleben.



Im Raiffeisen Forum in Wien fand das traditionelle Kinderkonzert der CONCORDIA - für deren Sozialprojekte in Rumänien, Moldawien und Bulgarien - statt.



"Bingo!", hieß es für alle Christoph Waltz-Fans, die konnten den Hollywood-Star hautnah bei der diesjährigen Viennale erleben.



Der krönende Abschluss: Schlagerqueen Andrea Berg gab ein Konzert in der Wiener Stadthalle, emotionales Interview inklusive.