Die Rosenheim-Cops Anruf für eine Leiche

Pfarrer Radlkofer bittet die Rosenheim-Cops zum Friedhof. Chorleiter Hans Maierhofer liegt erschlagen in einem fremden Grab. Der Leichnam ist mit Erde bedeckt und wäre noch am selben Tag mitsamt dem eigentlichen Grabinhaber bestattet worden, hätte der Geistliche den Toten nicht entdeckt. Maierhofers Handy läutete und hat den Pfarrer alarmiert nach dem Rechten sehen lassen. Zunächst will niemand ein schlechtes Wort über das Mordopfer verlieren, bald aber beginnt die gutbürgerliche Fassade zu bröckeln.