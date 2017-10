Bewusst gesund - Das Magazin

*Bauchhypnose- so beruhigt man die Verdauung *Pilates – das kann das Körpertraining *Richtig Aufstehen – so verkraftet man die Zeitumstellung

Hypnose kennt wohl jeder. Viele werden dabei an eine Bühne denken oder auch an die Möglichkeit sich mit Hilfe der Hypnose das Rauchen abzugewöhnen. Man kann aber auch Organe hypnotisieren – besonders gut funktioniert das beim Darm, der ja eng mit dem Gehirn verbunden ist. Gestaltung: Christian Kugler

Pilates – das kann das Körpertraining

In fast jedem Fitnessclub steht Pilates auf dem Trainingsprogramm. Dieses äußerst beliebte Körpertraining geht auf den 1883 geborenen Deutschen, Joseph Hubertus Pilates zurück. Er selbst begriff seine Bewegungsmethode jedoch mehr als Kunstform und sah sich als Visionär, was den therapeutischen Effekt seiner Übungen betrifft!

Sari Mejia Santo ist eine der letzten noch lebenden Schülerinnen der Koryphäe. Wie auch früher Pilates lebt sie heute in New York. Doch um ihre Erfahrungen weiterzugeben reist sie um die ganze Welt. Wir haben sie getroffen um mehr über den Ursprung des Pilates-Trainings zu erfahren.

Gestaltung: Vroni Brix