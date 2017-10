Bürgeranwalt

KEIN RECHT AUF 3. GESCHLECHT? Nachgefragt

Jedes Jahr werden in Österreich rund 25 Kinder geboren, die anatomisch weder männlich noch weiblich sind.



Volksanwalt Günther Kräuter forderte sorgsamere medizinische Betreuung und unterstützte die Forderung nach amtlicher Anerkennung eines dritten Geschlechts. Was ist seit dem ersten Bericht in "Bürgeranwalt" passiert?