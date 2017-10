Columbo - Wenn der Schein trügt ("Now You See Him")

Der Magier Santini, der eine dunkle Vergangenheit hat, tritt in einem Nachtklub in Los Angeles mit großem Erfolg auf. Doch dann beginnt Club-Besitzer Jesse Jérôme ihn zu erpressen. Eines Tages ermordet Santini Jérôme, während er einen seiner Tricks vorführt, was ihm ein scheinbar perfektes Alibi gibt. Doch Inspektor Columbo, der den Fall übernimmt, kennt ebenfalls einige Tricks. ACHTUNG ZEITUMSTELLUNG AUF WINTERZEIT Hauptdarsteller Peter Falk (Inspector Columbo)

Bob Dishy (Det. John Wilson)

Jack Cassidy (Santini)

Nehemiah Persoff (Jesse Jerome)

Robert Loggia (Harry Blandford)

Regie Harvey Hart

Drehbuch Michael Sloan

Kamera Richard C. Glouner

Musik Bernardo Segall

Henry Mancini