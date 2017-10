In der vierten Folge der erfolgreichen Krimi-Reihe wird Kommissarin Sonja Schwarz (gespielt von der Halbitalienerin Chiara Schoras ) zur Zielscheibe eines Mordanschlags. Sie entkommt den Kugeln des Scharfschützen zwar knapp, doch ihr Mann Thomas ( Xaver Hutter ) wird dabei lebensgefährlich verletzt. Während Thomas im Krankenhaus um sein Leben ringt, ist 'Frau Commisssario' davon überzeugt, dass ihre Intimfeinde Stefan ( Heio von Stetten ) und Charlotte Keller ( Julia Stemberger ) hinter dem Anschlag stecken. Starke österreichische Besetzung Neben Chiara Schoras als hartnäckige Ermittlerin Schwarz glänzt diese im malerischen Bergland Südtirols gedrehte Folge mit zahlreichen Austro-Mimen wie Xaver Hutter und Julia Stemberger (beide im ORF-Serienhit "Vorstadtweiber" zu sehen) sowie Martin Zauner als Arzt Dr. Brenner.

Inhalt

Ein angeblicher Leichenfund entpuppt sich als Hinterhalt, dem ein Unschuldiger zum Opfer fällt. Kommissarin Sonja Schwarz' Mann trifft eine Kugel, als er mit Sonja den Fundort aufsucht. Fest davon überzeugt, dass der Anschlag ihr gegolten hat, nimmt die Kommissarin das Hotelierpaar Keller ins Visier, gegen das sie gerade wegen Unfallflucht und Bestechung ermittelt. Als 'Capo' Matteo Zanchetti den Tatort untersucht, entdeckt er jedoch Beunruhigendes, das den Fall in ganz neuem Licht erscheinen lässt.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)





DARSTELLER

Chiara Schoras (Sonja Schwarz)

Xaver Hutter (Thomas Schwarz)

Tobias Oertel (Matteo Zanchetti)

Charleen Deetz (Laura Schwarz)

Lisa Kreuzer (Katharina Matheiner)

Julia Stemberger (Charlotte Keller)

Heio von Stetten (Stefan Keller)

Thomas Sarbacher (Francesco Rossi)

Martin Feifel (Riedlinger)

REGIE

Thorsten Näter

DREHBUCH

Jürgen Werner

KAMERA

Joachim Hasse

MUSIK

Mario Lauer