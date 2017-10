Nur der Berg kennt die Wahrheit

Packend inszenierte Verfilmung des gleichnamigen Romans von Ludwig Ganghofer: Ein mysteriöser Kletterunfall ihrer Arbeitskollegin veranlasst Johanna, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Neben Mira Bartuschek sorgen zahlreiche österreichische Darsteller - allen voran Xaver Hutter und Bernhard Schir - für Hochspannung inmitten der steirischen Alpen.



Auf Geheiß ihres Chefs soll Johanna in der Steiermark eine regionale Werbekampagne vorbereiten. Als überzeugter Stadtmensch ist sie von einer Fahrt ins Grüne allerdings wenig angetan, sodass ihre Kollegin Marlies für sie einspringt. Diese ist mit Feuereifer bei der Sache und engagiert sogleich den berühmten Bergsteiger Ferdinand Plocher für die Aktion. Kurz darauf kommt es zu einem tragischen Unfall in den Bergen, bei dem Marlies verstirbt. Als Johanna vor Ort die Formalitäten regeln will, stößt sie schnell auf Ungereimtheiten bezüglich des Unfalls. Irritiert beginnt sie eigenmächtig in der Sache zu ermitteln.



Koproduktion MR FILM/ORF



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)