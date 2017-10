Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Sabine Minister-Hellmayr hat eine Methode entwickelt, mit der sich Frauen und Männer "mit Leichtigkeit schwer verlieben können". Die Vorgangsweise habe schon bei vielen geklappt, auch bei ihr selbst, sagt sie. Ihre Erziehung hielt Sabine Minister-Hellmayr lange in einer unerfüllten Ehe. Nach ihrer Scheidung inspirierte sie der Glaube zu mehr Dankbarkeit. „Danke“ sagte sie dann sogar zu einem neuen Partner, den sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Nach nur zwölf Wochen stand tatsächlich ihr Traummann vor ihr: Alois aus Oberösterreich. Bei Vera erzählen beide von der erfolgreichen Methode.

Weit über 200 Konzerte stehen für das beliebte Duo „Fantasy“ Jahr für Jahr auf dem Programm, doch das war nicht immer so. Der Wendepunkt in ihrer Karriere kam erst, als Andrea Berg die zwei als Vorgruppe auf ihre Tournee mitnahm. Jetzt ziehen die Beiden Bilanz über 20 Jahre Sex & Drugs und Volksmusik.

Bei Vera reden Fredi Malinowski und Martin Hein offen und ehrlich über ihr Leben, das jeweils mit einer äußerst schwierigen Kindheit begann. Auch ein brisantes Liebesgeheimnis wird erstmals in der Sendung gelüftet.