Für viele ist es das beste Orchester der Welt: die Wiener Philharmoniker. Als traditionsreiches Orchester stellen sich die Musiker im 21. Jahrhundert die Frage, inwiefern sie sich neu definieren müssen, um auch in Zukunft bestehen zu können.

Im Mittelpunkt steht der Arbeitsalltag in Wien, wo die Musiker in Musikverein und Staatsoper, beim weltberühmten Neujahrskonzert sowie in privatem Umfeld zu erleben sind.