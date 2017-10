Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland Vorhang, Kran und Nussknacker - Pfiffige Erfinder

Helga Szalay aus Pöttsching, eine pensionierte Weißnäherin, hatte ganz konkrete Vorstellungen von einem optimalen Vorhang - den es aber nirgendwo zu kaufen gab.

Hans Horvath, Pensionist aus Leithaprodersdorf, verletzte sich beim Nussknacken am Daumen. Bernhard Rauchbauer, Grafiker aus Eisenstadt, tat sich beim Klavierüben schwer.

Die Söhne der Familie Dunst fanden, dass auch große Baukräne von nur einer Person zu transportieren und bedienen sein sollten.

Am Anfang steht immer der Wunsch, die Welt etwas besser zu machen. In dieser Phase werden pfiffige Querdenker oft noch belächelt. Doch sobald ein funktionsfähiger Prototyp entstanden ist, weht ein anderer Wind. In Robert Styblos "Vorhang, Kran und Nussknacker - Pfiffige Erfinder" reden liebenswerte Querköpfe über ihre Erfahrungen und den Traum vom großen Geld. Was sie alle gemeinsam haben: Kreativität, Ehrgeiz und ein Durchhalte-vermögen, das an Sturheit grenzt.