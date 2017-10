konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Palmöl ist einer der am meisten kritisierten Rohstoffe in der Lebensmittelindustrie. Obwohl der Anbau in Ländern wie Indonesien zu massiven Umweltschäden führt und Lebensmitteltests immer wieder zeigen, das palmölhaltige Produkte mit Schadstoffen belastet sind - findet man das Pflanzenfett in fast der Hälfte aller Konsumgüter. Trotz Gesundheitsgefahr dürfen sie in unseren Regalen stehen. Vanessa Böttcher ist der Frage nachgegangen - warum ist das erlaubt?

Baby als Begleitperson

Eine junge Mutter aus Niederösterreich hat sich an uns gewandt: Sie leidet an einer schweren Hauterkrankung. Nun wurde ihr eine Kur genehmigt. Ihren Säugling darf sie wohl mitnehmen, aber wer betreut den Kleinen, während sie in Therapie ist? Die Kuranstalten in Österreich bieten teilweise Kinderbetreuung an, allerdings erst ab dem Volksschulalter, und auch da meist nur in den Ferienzeiten. Wenn die junge Mutter ihren Säugling mitnimmt, müsse sie selbst für eine Betreuungsperson aufkommen, heißt es von Seiten der Pensionsversicherungsanstalt. Auf konkrete Nachfrage konnte dann doch eine gütliche Lösung für die junge Mutter gefunden werden.