Wege zum Glück Kapitel 436

Ben ist sich sicher: Max scheint mehr über Ninas Verbleib zu wissen, als er zugeben will. Nur mit Mühe kann Hagen verhindern, dass die zwei in aller Öffentlichkeit übereinander herfallen. Inzwischen sammelt Nina ihre letzten Kräfte, um einen Hilferuf zu verfassen. Im Gutshaus hat sich ein Gast eingenistet, der unter dem Deckmantel übermäßiger Freundlichkeit mit harten Bandagen kämpft. Vor allem Richard täte gut daran, sich in Acht zu nehmen.



Koproduktion ZDF/ORF