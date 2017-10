Universum Expedition ins Schilf – Nationalpark Neusiedler See

Der Neusiedler See ist der größte See Österreichs. Er bildet – nach dem Donaudelta – den zweitgrößten Schilfbestand Europas. Rund um den Steppensee ist es trocken, brütend heiß und allzeitwindig. Fast sieht es hier aus wie in Afrika; und das nicht einmal eine Autostunde von der Millionenstadt Wien entfernt.

Das geheimnisvolle Schilfdschungel Das Schilf wird hier zum Dschungel, bevölkert von einer riesigen Vogelkolonie. Und der Dschungel hat seine Geheimnisse – etwa den geheimnisumwitterten Rohrhirsch, wie das neue Österreich-„Universum“ „Expedition ins Schilf – Nationalpark Neusiedler See“ am Dienstag, dem 24. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 zeigt.



Franz Werfel beschrieb den Neusiedler See einst als „Österreichs seltsamen Gast“. Und tatsächlich: Wagt sich der Mensch in dieses verwirrende Schilfrohr-Labyrinth, verliert er ohne Hilfsmittel innerhalb von Minuten die Orientierung. Im tiefen Schlamm ist jeder einzelne Schritt mühevoll, dazu kommen Hitze, Stechmücken und der Wind, der einem um die Ohren schlägt.

Die Tierwelt im Schilfrohr-Labyrinth Expedition ins Schilf – Nationalpark Neusiedler See“ – eine Koproduktion von ORF, BR, Nationalpark Neusiedler See und Burgenland Tourismus – macht den Blick frei auf die exotische Seite des Sees und lüftet einige der Geheimnisse des Steppensees im Burgenland. So ist es Regisseur Manfred Christ gelungen, die sagenumwobenen Rohrhirsche mit der Kamera einzufangen. Rohrhirsche sind Rothirsche, die sich dem Leben im Schilf angepasst haben. Einst waren sie rund um den See verbreitet, vor 20 Jahren galten sie als Rarität, mittlerweile gehören sie wieder zum Landschaftsbild. Auch all jene Vögel, die besonders stark an das Schilfrohr gebunden sind, werden entsprechend bezeichnet – u. a. Rohrsänger, Rohrschwirl, Rohrammer und Rohrweihe.

Ein Traum für Vogelbeobachter Nicht weniger als 340 Vogelarten sind im Nationalpark nachgewiesen. Um einen Überblick über die im Schilf brütende große Vogelkolonie zu bekommen, haben sich Kamerateams mit hohen Leitern durch das Dickicht gekämpft und die Kernzone des Nationalparks vom Flugzeug aus und mit Drohnen erkundet, um einen Eindruck vom großen Ganzen einfangen zu können. Am Rande des Schilfs warten die westlichen Ausläufer der asiatischen Steppe mit kleinen, salzigen Seen auf – den sogenannten Lacken. Sie sind ein Anziehungspunkt für Vögel, die sonst nur an Meeresküsten zu beobachten sind. Statt Krähen, Tauben und Kohlmeisen stößt man hier auf Säbelschnäbler oder Stelzenläufer – und man bekommt faszinierende Verhaltensweisen wie die Paarung der Stelzenläufer zu sehen.

Reise in die Tiefen des Neusiedler Sees Regisseur Manfred Christ über die Dreharbeiten am Neusiedler See: „Oft vergisst man fast, in Österreich zu sein, zum Beispiel während der langen Bootsfahrten hinaus in den Schilfwald in der Kernzone des Nationalparks. Der Horizont scheint unendlich, die Seeufer meilenweit entfernt. Es gibt keine anderen Boote, nicht einmal Fischer, keine Zeichen menschlicher Aktivität, nur das Rauschen des Schilfs im Wind und das Brummen des Bootsmotors. Am Schwierigsten war es, Wildgänse zu filmen. Im Herbst weiden sie tagsüber zu Zehntausenden auf den Feldern, wahren aber penibel genau eine bestimmte Fluchtdistanz. Schnell bemerkte die gesamte Filmcrew, was hier passiert: Wenn wir uns den Gänsen um einen Zentimeter näheren, weichen diese um genau diesen einen Zentimeter zurück. Die einzige Rettung ist in diesem Fall das große Teleobjektiv.“