Newton Stadt 4.0

Unmittelbar vor unseren Augen entsteht eine neue urbane Welt. Wie wird sie erst in 20 oder 50 Jahren aussehen? Wie und wo werden wir leben und arbeiten? Sind die neuen Städte bewohnbar oder nur urbane Utopien? Intelligente Stadtplanung, innovative Bautechnologie und Grün in der Stadt sind die Bausteine für die Stadt 4.0.



Die Smart Cities von heute sind die Experimentierfelder für die Städte von morgen. Die Auseinandersetzung mit den Technologien von heute wird zum Projekt-Spaziergang durch Gegenwart und Zukunft.



In der Wissenschaftsdokumentation stellen wir innovative Technologien aus dem Bereich des nachhaltigen Bauens vor. Mehrere Pilotprojekte aus Österreich sowie internationale Beispiele zeigen die Gebäude für die Stadt 4.0. Wir begleiten den Bau des Science Tower in Graz, besuchen österreichische Forscher sowie das Future Cities Laboratory in Singapur, und zeigen, wie Digitalisierung und Hightech-Elektronik die Bauforschung revolutionieren.



Ein Film von Claudia und Peter Giczy

Moderation: Matthias Euba