Niemand ist eine Insel Hochkarätig besetzte Simmel-Verfilmung

Bewegendes Drama nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Johannes Mario Simmel: TV-Liebling Iris Berben glänzt in ihrer Rolle als gefeierter Filmstar Sylvia Moran, deren nach außen hin perfekte Fassade allmählich zu bröckeln beginnt....

Für seine vierte Simmel-Verfilmung schloss sich Regisseur Carlo Rola erneut mit seinem "Rosa Roth"-Star Iris Berben und ihrem Sohn Oliver Berben als Produzent zusammen und brachte erstmals den Simmel-Roman "Niemand ist eine Insel" mit einer exquisiten Darstellerriege auf den Bildschirm. Neben Iris Berben als gefeierte Filmdiva glänzen Henning Baum ("Der letzte Bulle") sowie die geballte österreichische Starpower von Peter Lerchbaumer (ehemaliger Chef der "Tatort"-Ermittler in Frankfurt), Aglaia Szyszkowitz und Franziska Weisz ("Ein halbes Leben").

Iris Berben spielt die berühmte Filmschauspielerin Sylvia Morgan, deren glamouröses Leben durch Krankheit und Erpressung zunehmend ins Wanken gerät. Ihre Tochter Nele (Paula Knüpling) ist an Hirnhautentzündung erkrankt und droht gelähmt zu bleiben. Sylvias Lebensgefährte Phillip (Henning Baum) kümmert sich aufopfernd um das kranke Mädchen während sich Sylvia in die Arbeit flüchtet. Ein Gefühlsausbruch nach einer Wohltätigkeitsgala für behinderte Kinder wird dem Star zum Verhängnis. Ein Unbekannter hat die Szene heimlich mitgeschnitten und versucht nun Sylvia zu erpressen. Von der Presse gehetzt, vom Produzenten ihres neuesten Films unter Druck gesetzt, verliert Sylvia immer mehr die Kontrolle über ihr eigenes Leben.

"Niemand ist eine Insel" – diese Worte stammen übrigens aus der Sammlung "Meditation XVII" vom englischen Dichter und Schriftsteller John Donne (1572-1631). " Niemand ist eine Insel ganz für sich; jeder Mensch ist ein Stück des Festlands, ein Teil des Ganzen (...). Die Dreharbeiten fanden in Berlin, Potsdam und auf Rügen statt.

Inhalt

Filmdiva Sylvia Moran befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, als ihr nach einer Spendengala für behinderte Kinder ein folgenschwerer Fehler unterläuft: Ausgelöst durch den Anblick der Kinder kommen in Sylvia traumatische Erinnerungen hoch, die schließlich in einen heftigen emotionalen Ausbruch münden. Sie ahnt nicht, dass ihr diese Überreaktion teuer zu stehen kommen wird. Gleichzeitig hat Sylvia mit privaten Problemen zu kämpfen: Ihre Tochter Nele ist schwer erkrankt und droht, bleibende Schäden davonzutragen. Dennoch schafft es Sylvia nicht, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen und flüchtet sich in die Arbeit.



Eine Koproduktion ORF/EOS ENTERTAINMENT