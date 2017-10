Österreich war schon bald nach den Thesenanschlägen Martin Luthers im 16. Jahrhundert zu großen Teilen protestantisch. Der Sieg des Protestantismus bei den Bürgern in Wien und anderen großen Städten, den Ratsbürgern und den österreichischen Ständen war fast total - bis das Land durch die Gegenreformation wieder "katholisch gemacht" wurde. Die Doku zeigt, wie und warum die Reformation in Österreich so rasch einen durchschlagenden Erfolg hatte - und weshalb sie dennoch scheiterte.

Ein Film von Peter Beringer.

Redaktion Helmut Tatzreiter

Gestaltung Peter Beringer