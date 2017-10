konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Medikamente aus der Drogerie

Wegen des strengen Arzneimittelgesetzes in Österreich ist der Verkauf von rezeptfreien Medikamenten in Drogeriemärkten nicht möglich. Die Drogeriemarktkette dm will das Apothekenmonopol brechen und hofft auf ein Urteil des Höchstgerichts noch in diesem Herbst.

Wir fragen heute nach, wie die Chancen für die Drogeriekette stehen und wollen wissen, was Ärzte und Apotheker von diesem lange verhandelten Vorstoß halten.