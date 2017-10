Bewusst gesund - Das Magazin

*Gesundes Leben – Training gegen Gebrechlichkeit

*Gesunde Beeren – wie gesund sind Weintrauben?

*Gesunde Blockade – mit dem Gummiband gegen Schmerzen

Gesundes Leben – Training gegen Gebrechlichkeit Etwa jeder zehnte Österreicher über 65 leidet an Gebrechlichkeit. Viermal so viele sind von einer Vorstufe betroffen. Ein alarmierender Zustand, denn die Betroffenen sind besonders krankheitsgefährdet, haben ein erhöhtes Sturz- und Knochenbruchrisiko und werden allzu oft frühzeitig pflegebedürftig. Wiener Wissenschaftler haben in einer kürzlich präsentierten Studie eine vielversprechende Möglichkeit aufgezeigt, wie man dieser Entwicklung gegensteuern könnte. Die Erkenntnisse werden jetzt in einem Projekt vom Wiener Hilfswerk breitflächig umgesetzt.

Gestaltung: Gerlinde Scheiber

Gesunde Beeren – wie gesund sind Weintrauben? Weintrauben sind nicht nur der Grundstoff für Wein sondern sollen, nach Ansicht der Ernährungswissenschaftler durchaus auch einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben, da sie über eine ganze Anzahl gesunder Inhaltsstoffe verfügen. Sie sind reich an Vitamin B und C und enthalten wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Phosphor, Eisen, Natrium und Magnesium. Außerdem sollen sie die Tätigkeit von Nieren und Darm anregen. Dass auch ein Gläschen Rotwein der Gesundheit zuträglich ist, ist mittlerweile bereits durch zahlreiche Studien belegt. Fest steht, dass die Schalen der Weintrauben – vor allem die der roten Sorten – einen Stoff enthalten, der freie Radikale bekämpft und so die Zellalterung bremsen und auch die Blutgefäße in gutem Zustand halten kann. Bewusst gesund hat einen mittlerweile 105 Jahre alten Herren getroffen, der auf die Kraft der Reben schwört.

Gestaltung: Christian Kugler

Gesunde Blockade – mit dem Gummiband gegen Schmerzen Jeder kennt das Gefühl, wenn ein Körperteil „eingeschlafen“ ist, weil die Blutversorgung durch eine bestimmte Körperhaltung, etwa in der Nacht, eingeschränkt ist. Und jeder kennt auch dieses Kribbeln, das danach auftritt, wenn das Blut den „eingeschlafenen“ Arm oder das Bein wieder erreicht. Diesen plötzlichen Durchblutungsvorgang kann man sich auch therapeutisch zunutze machen und deshalb ist „Flossing“ ein neuer Trend in der Physiotherapie geworden. Dabei werden mit einem Gummiband eine Extremität oder ein Gelenk so stark eingebunden, dass der Blutfluss extrem reduziert wird. Nimmt man das Band nach ein paar Minuten wieder ab, dann schießt neues Blut in die behandelte Stelle und entfacht seine positive Wirkung.

Gestaltung: Christian Kugler