Die Barbara Karlich Show So kann jeder reich werden

Wer von Geld und Wohlstand träumt, der kann in der heutigen Folge von Barbaras Gästen erfahren, wie sie es durch zündende Geschäftsideen, Risiko oder konsequentes Sparen zu Reichtum gebracht haben. Doch es gibt auch jene, die an dieser Illusion des schnellen Geldverdienens gescheitert sind.

ist davon überzeugt, dass jeder reich werden kann: "Wer seine Ziele konsequent verfolgt, wird in seinem Leben auch Erfolg haben." Rudi, der auf einem Bauernhof im Mühlviertel aufgewachsen ist, hat den Sprung vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft. "Nachdem ich eine Lehre zum Werkzeugmacher absolviert habe, bin ich in die USA gegangen. Dort habe ich unter anderem als Tellerwäscher und Taxifahrer gearbeitet. Zurück in Österreich, gründete ich mein eigenes Unternehmen, denn ich wollte mein eigener Herr sein. Ich wusste immer genau, was ich wollte, und habe das sehr konsequent verfolgt."

Luciano, 19, selbstständiger Verkäufer von Haushaltsgeräten aus der Steiermark,

will einmal reich werden und ist zuversichtlich, dass ihm das mit dem nötigen Ehrgeiz, auch gelingen wird. "Ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und musste früh lernen, selbstständig zu werden. Meine Mutter hat mich immer unterstützt, wofür ich ihr auch sehr dankbar bin." Luciano beginnt demnächst in Wien Betriebswirtschaft zu studieren und will irgendwann auch ein eigenes Unternehmen gründen. „Ich habe schon immer härter gearbeitet als andere Menschen in meinem Alter. Das wird sich auf Dauer auch bezahlt machen", ist er überzeugt.