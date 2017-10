ZIB

Sebastian Kurz berichtet Alexander Van der Bellen von der ersten Sondierungsrunde / Die SPÖ bereitet sich auf den Gang in die Opposition vor / Der Buwog-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser und andere beginnt am 12. Dezember / Schwierige Regierungsbildung in Tschechien nach dem Wahlsieg von Babiš / Die UNO versucht, Geld für die Rohingya-Flüchtlinge aufzustellen