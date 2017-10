Zeit im Bild

Die SPÖ bereitet sich auf den Gang in die Opposition vor / Sebastian Kurz berichtet Alexander Van der Bellen von der ersten Sondierungsrunde/ Schwierige Regierungsbildung in Tschechien nach dem Wahlsieg von Babiš / Klares Ja zum Autonomie-Referendum in Venetien und der Lombardei / Justizminister Brandstetter versucht, ein Abkommen mit Marokko über Häftlings-Rückführung auszuhandeln / Die Post stellt selbstfahrende Paketdienst-Roboter-Autos vor / Online-Spiele sammeln viele Daten und verkaufen diese weiter / Das neue Wiener „Weltmuseum“ ist eröffnet / Der Hallstätter See wird vermessen