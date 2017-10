IM ZENTRUM Es ist Zeit..... aber wof├╝r?

Die Nationalratswahl ist geschlagen, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag ÖVP-Chef Sebastian Kurz den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erteilt. Wohin steuert unser Land? Was kommt nach den vielen Jahren der rot-schwarzen Koalition? Ist Schwarz-Blau schon ausgemacht? Oder gibt es noch andere Varianten? Welche Veränderungen braucht Österreich? Wo werden die versprochenen Reformen ansetzen? Wie soll die angekündigte neue politische Kultur konkret aussehen? Oder wird nur die Macht neu verteilt? Was haben die Österreicher in den nächsten Jahren zu erwarten?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Michael Schickhofer

Landeshauptmann-Stellvertreter, Steiermark, SPÖ



Gernot Blümel

Landesparteiobmann, ÖVP-Wien



Johann Tschürtz

Landeshauptmann-Stellvertreter, Burgenland, FPÖ



Claudia Gamon

Abgeordnete zum Nationalrat, NEOS



Stephanie Cox

design. Abgeordnete zum Nationalrat, Liste Pilz



