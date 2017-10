Rosamunde Pilcher: Eine Liebe im Herbst

Nach einem desaströs verlaufenen Geburtstagsfest nimmt Sally Abstand von ihrem uncharmanten Ehemann und zieht an Englands Südküste. Glanzrolle für Barbara Wussow.



Die Ehe von Sally und Peter scheint am Ende. Sally hat das Gefühl, nur noch ein altes Möbelstück in Peters Leben zu sein. Hals über Kopf flüchtet sie in das von ihrer Tante geerbte Cottage in einem kleinen Ort an der Küste. Ausgerechnet dorthin, wo ihr Ex-Mann Oliver sich seit kurzem als Arzt niedergelassen hat. Oliver weiß schon lange, dass Sally die Frau seines Lebens war und hat mehrmals vergeblich versucht, zu ihr Kontakt aufzunehmen. Nun bietet sich endlich eine Chance, Sally zurückzugewinnen.



Koproduktion ZDF/ORF