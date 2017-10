Traditionsreiches Österreich Flößer & Radhauben

Die UNESCO schützt in Österreich seit 2009 viele bekannte und unbekannte kulturelle Aktivitäten als immaterielles Kulturerbe. Diese Dokumentation widmet sich den Oberdrautaler Flößern, den Bodenseer Radhauben mit Laméspitze - und den Menschen, die dieses Erbe mit großer Leidenschaft am Leben erhalten.

Die Oberdrautaler Flößer nutzten seit Mitte des 17. Jahrhunderts die Drau als Handels- und Transportweg und brachten der Region zwischen Oberdrauburg und Spittal/Drau Arbeitsplätze und Wohlstand. An der „Kärntner Holzstraße“ entstanden Sägewerke und später Zellulosefabriken, von denen heute nur noch wenige existieren. Dennoch fördert die bis heute praktizierte Flößertradition die regionale Identität innerhalb der Dorfgemeinschaften.

Von Stolz erfüllt sind zweifellos auch die Trägerinnen der Vorarlberger Goldhauben, genauer der Bodensee-Radhaube gefertigt in Laméspitze. Bei dieser äußerst aufwendigen Technik werden Silber- und Goldfäden zu Ornamenten gefertigt. Über 200 Jahre geheim gehalten gibt es heute nur noch eine Handvoll Menschen, die diese alte Technik beherrschen, und in 300 Arbeitsstunden eine dieser wertvollen Radhauben herstellen können. Die Hauben selbst werden ausschließlich in der Familie weiter gegeben, und nur zu besonderen Anlässen z.B.: von der Trachtengruppe Feldkirch getragen.