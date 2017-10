Zurück zur Natur Unterwegs im Mittelburgenland

Die Reise Zurück zur Natur geht diesmal ins sonnige Mittelburgenland, wo Urzeittöpfer Heinz Lackinger mit leeren Händen in den Wald geht und mit einer funktionstüchtigen Kelten-Trinkschale wieder zurück kommt. Seine Ehefrau Lisa kocht in ihrem Naturgarten ein schmackhaftes Gericht mit einfachen Zutaten am offenen Feuer, genau wie unsere Vorfahren es auch getan haben.

Biowinzer Alfred Moritz arbeitet ebenfalls wie früher: echte Korken, händische Abfüllung und traditionell Blaufränkisch.

Maggie Entenfellner ist außerdem bei den letzten BlaudruckerInnen des Burgenlandes zu Gast. In Steinberg-Dörfl färben Miriam und Joseph Koó in dritter Generation nach alter Tradition mit Indigo.

Steinzeitsuppe Elisabeth Papst-Lackinger kocht ihre Steinzeitsuppe am liebsten in einem Tontopf, den ihr Mann selbst per Hand und ohne jegliches Hilfmittel hergestellt hat. Zum Rezept

Blaudrucker - Joseph Koó Joseph Koó hat schon als Kind beim Blaudrucken geholfen. Nach seinem Job als Grafiker in Wien hat er den Betrieb des Vaters übernommen. Gemeinsam mit seiner Frau stellt er wie früher Blaudrucke in Handarbeit her.

Der fertig bedruckte Stoff wird zu Schürzen, Tischtüchern oder auch Taschen vernäht.



Neugasse 14

7453 Steinberg-Dörfl

02612 8471

koo@originalblaudruck.at www.originalblaudruck.at

Biowinzer - Alfred T. Moritz Alfred Moritz betreibt auf drei Hektar einen der kleinsten Weinbaubetriebe im Mittelburgenland. Nur bei der Weinlese bekommt er Hilfe von anderen, sonst kümmert er sich ganz alleine um seinen Wein. Bei seinem Blaufränkisch-Handmade ist vom Schaufeln der Maische bis zum Abfüllen alles von Alfred Moritz per Hand erledigt worden: naturnah ohne Schwefel, ohne Filtrieren. Sogar die Etiketten stellt er selber aus Filz her. 2006 hat Alfred Moritz auf Bio umgestellt. Seine Weinstöcke sind großteils über 50 Jahre alt.



Schulgasse 1

7312 Horitschon

0699 110 46 477

moritz@blaufraenkisch.at www.blaufraenkisch.at

Urzeitliches Töpfern - Heinz Lackinger Heinz Lackinger hat in seiner Pension das urzeitliche Töpfern für sich entdeckt. Er geht ohne Hilfsmittel in den Wald und kommt mit einer fein gearbeiteten Tonschale zurück. Zuerst gräbt er mit den Händen nach lehmiger Erde (davon gibt

es in der Gegend mehr als genug). Mit dem richtigen Verhältnis aus Sand und Lehm lässt sich aus dem Naturmaterial eine Schale formen. Sie wird anschließend direkt am offenen Feuer gebrannt.



Lange Zeile 6

7323 Ritzing

02619 66 314

lackinger.heinz@gmx.at www.lackingerheinz.at

Kräuterpädagogin - Elisabeth Papst-Lackinger Elisabeth Papst-Lackinger arbeitet als Klavierlehrerin und Chorleiterin. Sie ist die Ehefrau von Heinz Lackinger. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie dem alten Hof und dem Brachland herum wieder Leben eingehaucht. Elisabeth Papst-Lackinger ist Bioimkerin, Kräuterpädagogin und Fachfrau für bedrohte Pflanzen des Burgenlandes. In ihrem Garten wachsen selten verwendete Kräuter wie Herzgespann oder Süßtragant, die sie für Tees trocknet oder zu Tinkturen verarbeitet.



Lange Zeile 6

7323 Ritzing

02619 66 314

elisabeth.papst@gmx.at