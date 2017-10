Zurück zur Natur Im Mittelburgenland

Die Reise Zurück zur Natur geht diesmal ins sonnige Mittelburgenland, wo Urzeittöpfer Heinz Lackinger mit leeren Händen in den Wald geht und ihn mit einer funktionstüchtigen Kelten-Trinkschale wieder verlässt. Wie er aus dem Boden den Lehm entnimmt, eine Tasse formt und diese gleich an Ort und Stelle brennt, zeigt er eindrucksvoll in der Sendung. Seine Ehefrau Lisa kocht indes in ihrem Naturgarten ein schmackhaftes Gericht mit einfachen Zutaten am offenen Feuer, genau wie unsere Vorfahren es auch getan haben.

Bei Biowinzer Alfred Moritz hat sich ebenfalls zu früher wenig verändert: Echte Korken, händische Abfüllung und traditioneller Blaufränkisch.

Maggie Entenfellner ist auch zu Gast bei den letzten Blaudruckern des Burgenlandes, in Steinberg-Dörfl. Hier färben Miriam und Joseph Koó in 3. Generation nach alter Tradition mit Indigo.